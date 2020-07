La camminata di Andos e Avis ha fruttato 670 euro

CASALE - Il 7 giugno Andos (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) e Avis Casale hanno organizzato una "Passeggiata virtuale" a fine benefico per le vie della città.

Durante l'evento, molto partecipato, sono stati raccolti 670 euro per il conto predisposto dal Comune per affrontare l'emergenza Covid. La raccolta, curata dal Comune di Casale stesso (che ha patrocinato l'appuntamento) ha visto i camminatori solidali ritrovarsi a postare le loro foto di luoghi del cuore della città e delle colline. Un modo nuovo di scoprire il territorio, nonché un gesto di solidarietà a cui le donne di Andos tenevano molto per poter offrire il loro aiuto dopo questo difficile periodo di lockdown.