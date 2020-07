Camminata per Mombello: tutto esaurito sabato scorso

MOMBELLO - Tutto esaurito per la camminata organizzata da Cammini Divini sabato scorso a Mombello. Il gruppetto di escursionisti ha attraversato il capoluogo mombellese mentre il sole iniziava a calare. Dopo un primo breve tratto sulla strada principale si è superata la frazione di Ilengo per poi svoltare su una larga strada bianca che saliva mostrando i primi panorami sulla Valcerrina, continuando a salire fino alla cascina Monte Sion isolata tra i boschi. Iniziava quindi uno stretto e tortuoso sentiero tra una fitta vegetazione si seguiva la cresta della collina fino al punto più alto denominato “Bric dal Luv” o Monte lupo, per poi scendere ripidamente e rapidamente fino a mezza costa. Si è proseguito quindi su un sentiero abbandonato fino a giungere nella tranquilla frazione di Zenevreto quando ormai il sole stava tramontando, per proseguire tra i coltivi di fondovalle mentre le zanzare iniziavano a farsi sentire. Da qui si è ricominciato a salire su un inedito sentiero con l’ausilio delle lampade e con un ultimo sforzo si faceva ritorno a Mombello, attraversando il borgo lungo gli antichi bastioni e giungendo quindi al termine dell’escursione verso le ore 22. Ad attendere gli accaldati escursionisti un sontuoso ristoro preparato dal Ristorante Dubini.