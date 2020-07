Manutenzione al Chiostro di San Domenico. Giovedì cambia la viabilità

CASALE - Giovedì 23 luglio si predisporrà il cantiere che permetterà l’avvio di importanti lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di parte delle coperture del chiostro di San Domenico. Per l’arrivo e il montaggio della gru, previsti proprio per giovedì, il Comando di Polizia Locale ha emanato un’ordinanza con modifiche alla viabilità in tutta la zona.

In particolare, dalle ore 7 alle ore 17 (e comunque fino al termine dei lavori) sarà temporaneamente istituito il divieto di circolazione e di sosta su ambo i lati con rimozione forzata nelle seguenti strade:

• in via Gazometro, tra piazza Venezia sino a via Vidua;

• in via Vidua, tra via Gazometro e via Morelli;

• in via Gioberti, tra via Aliora e via Gazometro, oltre all'istituzione del doppio senso di marcia per permettere ai residenti e commercianti di poter raggiungere le proprie abitazioni e attività;

• in via Rivetta, tra via Paleologi e via Vidua, con l'istituzione del doppio senso di marcia;

• in via dei Fiori, tra via Lanza e via Vidua, con l'istituzione del doppio senso di marcia.

Sarà inoltre invertito il senso unico di marcia di via Morelli: invece che nella direzione da via Lanza a Vidua, giovedì la si potrà percorrere tra l’incrocio di Sanmicheli e l'intersezione con via Lanza.

Come hanno spiegato dall’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici e per l’Edilizia di Culto della Diocesi di Casale Monferrato, i lavori avranno una durata di circa quattro mesi e sono finalizzati al recupero delle coperture dell’ala Nord del chiostro del complesso parrocchiale di San Domenico.