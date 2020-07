Fdi: La Sala Consiglieri di Casale venga intitolata a Paolo Borsellino

CASALE - Il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia di Casale (Giampiero Farotto, Tatiana Mantovan, Monica Mellina e Fabio Botteon) ha presentato una mozione per intitolare a Paolo Borsellino la Sala Consiglieri del Comune. Si tratta degli ambienti situati al pian terreno in via Magnocavallo, da non confondersi con la Sala Consigliare, dove si tengono le riunioni del Consiglio Comunale, situata al primo piano, sul lato di via Mameli.

«Paolo Vive! Questo lo “slogan” che negli anni è stato e sarà il ricordo del coraggio con cui, Paolo Borsellino, ha tenuto la schiena dritta e la testa alta, pur sapendo contro chi stava operando, la mafia. Quella fiamma di passione patriottica vorremmo fosse quotidianamente presente in Comune, e soprattutto per Amministratori e Consiglieri, come sprono e monito al tempo stesso. Non è tempo di rivangare campi lasciati alla maggese, ma di porre un segno, significativo, anche nel nostro Comune, della lotta contro la mafia ed il malaffare che ha generato sorretto e aiutato parte della politica italiana, è doveroso. La richiesta di intitolare la Sala Consiglieri del nostro Comune, ha proprio la funzione del richiamo, del monito costante, a tutti noi, e a chi dopo di noi verrà. Monito che non significa immobilismo, ma scelta libera da ogni paura di far il meglio possibile per la nostra comunità» spiegano da Fratelli d'Italia.