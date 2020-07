Mercoledì l'assemblea di Eurotrend: Riboldi vicino a 70 lavoratori dei nido comunali

CASALE - Mercoledì 29 luglio la Eurotrend Assistenza – Società Cooperativa Sociale ha convocato un’assemblea straordinaria con alcuni punti all’ordine del giorno che destano forte preoccupazione tra i lavoratori.

La società di Biella, che attualmente gestisce parte dei servizi dei Nidi Comunali e dei servizi educativi scolastici, impiega a Casale Monferrato 70 lavoratrici e lavoratori: «Personale che negli anni ha dimostrato il massimo impegno e una professionalità che ha determinato la riconosciuta qualità dei citati servizi spiega il sindaco di Casale Federico Riboldi - Oltre ad aver dovuto affrontare il difficile momento legato al Coronavirus, oggi a questi lavoratori viene richiesto di partecipare a una onerosa ricapitalizzazione societaria e ad affrontare uno stato di crisi che potrebbe avere altre ripercussioni economiche su di loro e le proprie famiglie. Come Sindaco, insieme all’Amministrazione comunale tutta, seguirò con apprensione e attenzione l’evolversi della situazione, garantendo già da subito il necessario supporto affinché si possa arrivare a una soluzione che tuteli le lavoratrici e i lavoratori in un momento in cui sono chiamati già a significativi sacrifici».