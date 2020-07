Teatro, cinema e musica nel fine settimana di Esco a Casale

CASALE - Esco - EState a COrte continua a cura del Comune di Casale Monferrato ed è già pronto per il sesto fine settimana: si parte sabato sera, ore 21.30, nel Cortile del Castello, dove si terrà l’atteso concerto dei Why Factor. La serata, a cura dell’Accademia Le Muse di Casale Monferrato, vedrà sul palco Giulia Aneli (voce), Matteo Foresto (Cajòn e batteria), Eric Zanoni (chitarra e voce). Ingresso gratuito.

Sempre alle ore 21.30, ma nel cortile di Palazzo Langosco, appuntamento con Cinema sotto le stelle, che proporrà il celebrato Joker di Todd Phillips con Joaquin Phoenix, Robert De Niro. Ingresso (da Via Cavour, 5) 4.50 euro.

Gli eventi della domenica saranno invece tre, partendo con Estate al Museo: alle ore 16.30 si potrà partecipare a La storia dietro le facciate - Arte e architettura tra ex convento di Santa Croce e Palazzo Langosco. Per partecipare alla visita guidata organizzata dal Museo Civico è indispensabile la prenotazione (massimo 12 partecipanti) contattando i numeri 0142/444.309-249 o compilando il form www.comune.casale-monferrato.al.it/museo-prenotazioni. Biglietto euro 3.50, gratuito per titolari Abbonamento Musei e tessere MoMu. Al termine delle visite guidate sarà offerto un assaggio di vini monferrini.

Alle ore 21.30 protagonista di Cinema sotto le stelle sarà Francesco Ghiaccio, ben noto a Casale Monferrato per aver firmato la regia di Un posto sicuro, con il suo ultimo film Dolcissime. Ingresso (da Via Cavour, 5) 4,50 euro.

Al Castello torna il teatro umoristico della Compagnia Fubinese: alle ore 21.30 sul palco allestito nel Cortile del Castello del Monferrato andrà in secna la commedia in due atti di Massimo Brusasco dal titolo La pausa caffè. Ingresso gratuito.

Saranno aperte per l’ultimo fine sttimana anche le tre mostre allestite al Castello: Timeless, proposta dall’Associazione culturale ArtMoleto e curata da Michelle Hold, Dancing when the stars go blue, un percorso costituito da dipinti e video-installazioni di quattro artisti esponenti di ArtMoleto, Esistenza Cielo, personale di Marco Tulipani esponente del Metaformismo.

Le mostre saranno visitabili fino al 26 luglio 2020 con i seguenti orari: sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19. Per accedere alle sale è obbligatorio munirsi di mascherina ed è possibile prenotarsi telefonicamente ai numeri 0142 444329 o 0142 444330.

Il programma completo

Venerdì 31 luglio 2020

Cortile del Castello del Monferrato - ore 21.30 - Spettacolo teatrale Delitto al castello - Gli occhi di Odette - di Manuela Solerio - a cura della Compagnia teatrale Stardust Company - Ingresso gratuito

Sabato 1° agosto 2020

Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi – ore 11.00 - laboratorio per bambini L'orto dei semplici - Il Chiostro piccolo del Museo e la sua storia - Massimo 7 partecipanti, prenotazione 0142/444.309 - 249. Biglietto euro 5,00

Cortile di Palazzo Langosco (ingresso da via Cavour, 5) – ore 21.30 - Cinema sotto le stelle - Tutto il mio folle amore - di Gabriele Salvatores - Ingresso euro 4,50

Cortile del Castello del Monferrato - ore 21.30 - Concerto dei B-Tree Featuring - Riccardo Marchese (batteria), Alberto Gandin (chitarra e voce) Luigi Andreone (basso), Andrea Scagliarini (armonica)

Domenica 2 agosto 2020

Cortile di Palazzo Langosco (ingresso da via Cavour, 5) – ore 21.30 - Cinema sotto le stelle - Pets 2 - Film di animazione - Ingresso euro 4,50

Cortile del Castello del Monferrato - ore 21.30 - Spettacolo teatrale I ragazzi irresistibili - di Neil Simon - a cura del Teatro della Nebbia - Ingresso gratuito

Da giovedì 6 agosto a domenica 6 settembre 2020

Manica Lunga del Castello del Monferrato – apertura ore 19,00 - mostra Maurizio Roasio – Materia e ragione - a cura di Anselmo Villata – progetto Inac (Istituto Nazionale d’Arte Contemporanea) - sabato e domenica dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 - Ingresso gratuito

Sabato 8 agosto 2020

Cortile di Palazzo Langosco (ingresso da via Cavour, 5) – ore 21.30 - Cinema sotto le stelle - Figli - di Giuseppe Bonito con Valerio Mastandrea, Paola Cortellesi - Ingresso euro 4,50

Cortile del Castello del Monferrato - ore 21.30 - Concerto dei Not only swing - Federica Spinella (voce), Daniele Deambrogio (chitarre), Mauro Ghiani (percussioni), special guest Camilla Rolando (tromba) - Ingresso gratuito

Domenica 9 agosto 2020

Visita a monumenti e musei cittadini - Casale Città Aperta - orari e info

Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi – ore 16.30 - visita guidata C'era una volta... Santa Maria di Piazza - Storia dell'antica chiesa casalese e del chiostro che oggi ne ospita le sculture - Massimo 12 partecipanti, prenotazione 0142/444.309 - 249. Biglietto euro 3,50

Cortile di Palazzo Langosco (ingresso da via Cavour, 5) – ore 21.30 - Cinema sotto le stelle - Parasite di Bong Joon - Ingresso euro 4,50

Cortile del Castello del Monferrato - ore 21.30 - Spettacolo teatrale Spoon River tra Lee Master e De Andrè - Francesco Cabiati (pianoforte e voce) Fabio Fazi (voce) - A cura del Teatro della Nebbia - Ingresso gratuito

Lunedì 10 agosto 2020

Spalti del Castello del Monferrato - ore 21.30 - Esprimi un desiderio che qualche volta accade - Reading sotto le stelle per la notte di San Lorenzo - Voce Paola Casulli - Sonorizzazione Manuele Barale (pianoforte) Giulio Merlo (violino) Roberta Tribocco (flauto) - A cura di Paola Casulli e Istituto Soliva - Ingresso gratuito

Sabato 15 agosto 2020

Cortile di Palazzo Langosco (ingresso da via Cavour, 5) – ore 21.30 - Cinema sotto le stelle - L'ufficiale e la spia di Roman Polanski - Ingresso euro 4,50

Domenica 16 agosto 2020

Cortile di Palazzo Langosco (ingresso da via Cavour, 5) – ore 21.30 - Cinema sotto le stelle - Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen - Ingresso euro 4,50

Sabato 22 agosto 2020

Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi – ore 11.00 - laboratorio per bambini Profili antichi - La pittura su legno e la sua tecnica - Massimo 7 partecipanti, prenotazione 0142/444.309 - 249. Biglietto euro 5,00 -

Cortile di Palazzo Langosco (ingresso da via Cavour, 5) – ore 21.30 - Cinema sotto le stelle - C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino - Ingresso euro 4,50

Cortile del Castello del Monferrato - ore 21.00 - Malipè Quartet in concerto - A cura del Collettivo Teatrale Cet di Casale Monferrato - Ingresso gratuito

Domenica 23 agosto 2020

Cortile di Palazzo Langosco (ingresso da via Cavour, 5) – ore 21.30 - Cinema sotto le stelle - La dea fortuna di Ferzan Özpetek - Ingresso euro 4,50

Cortile del Castello del Monferrato – ore 21,30 - concerto con la tribute band Poohpercaso - Ingresso gratuito

Domenica 30 agosto 2020

Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi – ore 16.30 - visita guidata Profili antichi - Le tavolette lignee rinascimentali del Museo Civico - Massimo 12 partecipanti, prenotazione 0142/444.309 - 249. Biglietto euro 3,50