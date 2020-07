Domani è nuovamente ora di festa sul Po a Casale

CASALE - Domani, domenica 26 luglio sarà di nuovo festa all'imbarcadero di Casale Monferrato con gli Amici del Po, associazione di volontariato che si dedica alla diffusione delle tradizioni e delle opportunità di fruizione offerte del tratto di fiume casalese.

Annullata per carenza d'acqua la prevista discesa a remi tra Casale e Pavia, in programma proprio in quel fine settimana, i lupi di fiume, come prevedibile, hanno scelto di non rimanere con le mani in mano e di replicare la riuscita festa del 12 luglio scorso, quando decine di persone, con tante famiglie e bambini, hanno preso parte a una giornata dal sapore antico sulle sponde del Grande Fiume.

E così, insieme a Protezione Civile e Croce Rossa, l'Imbarcadero di viale Lungo Po Gramsci (della cui manutenzione e cura l'associazione casalese si occupa da anni su base volontaria) tornerà ad animarsi e a diventare base di partenza per affascinanti gite a bordo dei tipici barcè. Le escursioni, adatte anche ai più piccoli, prevedono alcuni passaggi suggestivi nel placido specchio d'acqua creatosi a monte della nuova diga di Casale.

L'evento di domenica, in programma dalle 10 alle ore 18 circa, prevede nell'area dell'Imbarcadero anche il servizio bar e la presenza di sdraio e lettini.