Circolo di Pozzengo: giovedì la pulizia in vista della riapertura

POZZENGO - Nei giorni scorsi si è riunito il direttivo del Circolo Ancol di Pozzengo per decidere sulla riapertura del locale dopo la lunga chiusura dovuta alle normative Anticovid-19. L’incontro è fissato per giovedì 6 agosto a partire dalle ore 18 per iniziare le operazioni di pulizia e rinnovamento della sede in previsione dell’imminente riapertura.

Nell’occasione si provvederà anche alla raccolta delle adesioni dei soci vecchi e nuovi, con le seguenti quote: 26 euro socio ordinario, 15 euro quota tesseramento ridotto. Tutti i soci, gli amici e i simpatizzanti sono invitati a partecipare.