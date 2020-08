A2, ecco le rivali di Bertram e Jb Monferrato

AGGIORNAMENTO ORE 12.25 - Il girone di Bertram Derthona e Jb Monferrato Novipiù è già deciso: tredici squadre, con alcune novità, come Scaligera Verona e Udine. Sempre quattro le piemontesi perché anche Torino, dopo sbandierati ripescaggi, resta in A2.

Ecco la composizione del raggruppamento A, a 14 squadre: Pallacanestro Trapani, Derthona Basket, Bergamo Basket 2014, Urania Milano, Blu Basket Treviglio, Scaligera Basket Verona, Basket Torino, Ucc Orzinuovi, Pallacanestro Biella, Pallacanestro Mantovana, Piacenza, Orlandina Basket, Amici Pall. Udine, JB Monferrato.

Confermato l'inizio il 15 novembre e la fine della prima fase il 21 marzo. Dal 28 la fase a orologio fino al 25 aprile. Coppa Italia dal 2 al 4 aprile.

ALESSANDRIA - Le Leghe hanno avanzato proposte sulle date d'inizio dei prossimi campionati di basket e il Consiglio federale le ha accolte, insieme a quelle sulla composizione dei gironi che, però, sarà ufficializzata nei prossimi giorni.

Per la palla a due, in provincia, le prime a scendere in campo saranno le ragazze dell'Autosped Castelnuovo Scrivia, in A2: primo turno il 4 ottobre per le giraffe allenate da Francesca Zara.

Un mese e mezzo dopo toccherà a Bertram Derthona e Jb Monferrato Novipiù in A2 maschile e Fortitudo Alessandria in B: la giornata inaugurale sarà il 15 novembre.

Il Consiglio federale ha anche ribadito un punto fermo, la volontà di far svolgere le gare dei prossimi campionati a porte aperte non appena ci saranno le condizioni. "Siamo pronti a presentare alle autorità competenti iniziative per permettere al pubblico di assistere in sicurezza alle partite. La presenza del pubblico - ribadisce il presidente federale, Gianni Petrucci - è fondamentale e, al contrario, le porte chiuse significherebbero la crisi del basket".