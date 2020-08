I giovedì sera alla scoperta del Museo Civico di Casale

CASALE - Una sera d’estate al Museo è il titolo della nuova rassegna del Museo Civico di Casale Monferrato dedicata agli adulti in un orario inconsueto: le ore 21 del giovedì. Per tre serate di agosto si potranno infatti scoprire e approfondire alcuni interessanti aspetti del patrimonio custodito in via Cavour, 5.

«L’ottimo successo che sta riscontrando la rassegna Estate al Museo, che propone visite guidate per adulti e laboratori per bambini – ha spiegato l’assessore Gigliola Fracchia – ci ha convinti ad ampliare il calendario di appuntamenti di agosto del Museo Civico. Per tre giovedì, alcuni degli approfondimenti di Estate al Museo saranno proposti in notturna: un’interessante opportunità che, ne siamo certi, troverà l’apprezzamento del pubblico».

Le visite sono programmate sempre il giovedì del mese di agosto, con il seguente calendario:

giovedì 13 agosto 2020, ore 21

C'era una volta... Santa Maria di Piazza

Storia dell'antica chiesa casalese – collocata in centro città e distrutta nel corso dell’Ottocento - e del chiostro piccolo di Santa Croce che oggi ne ospita le splendide sculture rinascimentali

giovedì 20 agosto 2020, ore 21

Profili antichi

Le tavolette lignee rinascimentali del Museo Civico

giovedì 27 agosto 2020, ore 21

La Gipsoteca Leonardo Bistolfi

La tecnica, lo stile, la vita e le opere di uno scultore di origine casalese che ebbe fama internazionale tra Otto e Novecento

Le attività prevedono un biglietto di 3,50 euro (gratuito per titolari Abbonamento Musei e tessera Momu). È richiesta la prenotazione ai numeri 0142-444309 – 444.249 o tramite il sito. È indispensabile indossare la mascherina e i posti sono limitati, al fine di mantenere il distanziamento richiesto dalle norme di prevenzione al CoronaVirus.