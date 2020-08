Scontro tra due auto a Pozzo Sant'Evasio

CASALE - Scontro tra due auto questo pomeriggio intorno alle 16.30 a Casale, all'incrocio tra la Provinciale 457 e strada Pozzo Sant'Evasio. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri e gli operatori del 118. Un ferito è stato trasportato in pronto soccorso mentre altri due occupanti i veicoli coinvolti, apparsi meno gravi, sono stati comunque condotti in ospedale per accertamenti.