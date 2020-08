Gare ciclistiche: domani e il 19 interessata l'area dal Casermone a Santa Maria

CASALE - Previste a Casale due gare ciclistiche che porteranno alla chiusura di alcune strade dalle ore 14.30 alle ore 18.30 circa. Mercoledì 12 agosto è in programma il Trofeo papà Pederzolli, mentre mercoledì 19 agosto il Trofeo Gran Monferrato.

In entrambe le date i corridori si raduneranno al Mercato Pavia alle ore 12.30 per poi trasferirsi in Corso Duca d'Aosta dove è prevista la partenza, che avverrà alle ore 14.30.

Il percorso delle gare, in cui sarà in vigore il divieto di circolazione dalle ore 14.30 alle ore 18.30 circa, sarà il seguente:

corso Duca D'Aosta – strada vecchia S. Giovannino, strada Santa Maria del Tempio – strada Valmacchina - Cantone Cerreto – s.p. 54 – via Degiovanni. Percorso che sarà ripetuto per 18 volte. Al termine dell'ultimo giro si tornerà in Corso Duca d'Aosta dove è posto il traguardo.

Dalle ore 13 alle ore 19, e comunque fino al termine della gara ciclistica, sarà inoltre temporaneamente istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti strade:

• in via Vicenza, dall'intersezione con via Trieste sino all'intersezione con corso Duca D'Aosta;

• in via Degiovanni, dall'intersezione con corso Duca D'Aosta sino all'intersezione con strada vecchia S. Giovannino;

• in corso Duca d'Aosta, dall'intersezione con corso Genova sino all'intersezione con corso Firenze.

All’interno del Mercato Pavia, infine, dalle ore 7 alle ore 19, potranno accedere e parcheggiare solo i mezzi degli atleti e delle squadre partecipanti alle gare.