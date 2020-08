Memorial Capuzzo, vince il casalese Guaschino

ALESSANDRIA - Un casalese vince la prima gara in provincia dopo sei mesi. Ad Alessandria, La Familiare, è Sergio Guaschino a iscrivere il suo nome nell'albo d'oro del Memorial Capuzzo, insieme a Piero Camelli della Quaronese, 32 coppie, anche alcuni A, per un appuntamento molto atteso, soprattutto nel circolo che si è rialzato subito dopo i danni del downburst di dieci giorni fa.

Molte le formazioni 'alessandrine' iscritte, ben tre per i padroni di casa, ma l'unica ad avanzare fino ai quarti è La Familiare con Piccardo - Bruzzone, che si fermano però contro Cortese - Travasino della Roretese. Avanti anche Veloce Club e Calvarese.

In semifinale Guaschino - Camelli eliminano, 13-6, la Roretese, mentre Mattia Barone e Rinaldo Falco del Veloce Club Pinerolo regolano, 13-7, la Calvarese.

In finale equilibrio a tratti, ma supremazia decisiva della Quaronese: 13-7 per Guaschino - Camelli che festeggiano un successo storico, il primo segnale di ritorno alla normalità per le società del territorio. A La Familiare il prossimo appuntamento sarà il 31° Memorial Sergio Morelli, con 64 coppie, l'8 settembre.