Gran Monferrato, la volata è di Zanoncello

CASALE - Una gara per velocisti (207 al via), decisa allo sprint. Con la firma, ancora della Zalf, che dopo il successo sabato a Fubine, si aggiudica la terza prova del Gran Monferrato, challenge per Dilettanti sulle strade della provincia.

A Casale c'è anche il ct Davide Cassani prima della partenza, prima di seguire il Gran Piemonte. Ancora nazionali e team continental fra i partecipanti: in corsa Duca D'Aosta la zampata vincente di Enrico Zanoncello (Zalf), 3h'01'50'' per lui, media 45,866 km/h. Passa a braccia alzate e batte Cristian Rocchetta (General Store) e Lorenzo Cataldo (Casillo Petroli Firenze). Poi Michael Zecchin (Work Service Group) e due portacolori del Team Colpack Ballan, Michael Minali e Nicolas Jaramillo Gomez.

Nel rettilineo finale caduta, una ventina di corridori coinvolti, impegnati a lottare per la vittoria: intervento dell'ambulanza, per i più solo escoriazioni, alcuni saranno sottoposti a controlli radiografici.

La gara nelle foto di Ilaria Cutuli, Mario Bocchio e Marco Bertoncini