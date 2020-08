Due film sotto le stelle e una mostra nel fine settimana "Esco"

CASALE - Esco – EState a COrte, la rassegna a cura degli Assessorati alla Cultura e alle Manifestazioni del Comune di Casale Monferrato, non si ferma neppure nel fine settimana di Ferragosto, proponendo un doppio appuntamento di Cinema sotto le stelle e la mostra di Maurizio Roasio al Castello del Monferrato.

Nel cortile di Palazzo Langosco saranno proiettate altre due pellicole record d’incassi: sabato 15 alle ore 21.30 sarà la volta di L'ufficiale e la spia di Roman Polanski, mentre domenica 16, sempre alle ore 21.30, si potrà gustare l’ultimo lavoro di Woody Allen: Un giorno di pioggia a New York. Si ricorda che l’ingresso è in via Cavour, 5 e che il costo del biglietto è di 4.50 euro.

Al Castello del Monferrato, invece, si potrà ammirare la mostra Maurizio Roasio – Materia e ragione, curata da Anselmo Villata e nata da un progetto dell’Inac (Istituto Nazionale d’Arte Contemporanea). Una personale per conoscere l’arte di uno dei protagonisti del nostro tempo.

L’esposizione sarà aperta fino al 6 settembre a ingresso gratuito nei seguenti orari: sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.