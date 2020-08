Cresce l'attesa per il Monfrà Jazz Fest: le anticipazioni

CASALE - A Casale e nel Casalese dal 5 al 13 settembre è in programma la terza edizione del Monfrà Jazz Fest. Tema della terza edizione “Maestri e Giovani Talenti”.

Il programma completo sarà svelato nei prossimi giorni da Le Muse Accademia Europea d’Arte, promotrice del Festival insieme al Comune di Casale Monferrato partner dell’evento, al Comune di Odalengo Grande e gli sponsor.

Cultura natura e manifattura sono le tre linee su cui si disegna il Monfrà Jazz FesAval, che nasce per omaggiare il Jazz come sale di vita e non soltanto musicale e il territorio da cui prende il nome Monferrato.

Il festival comincia il 5 settembre con un anteprima al tramonto godendo lo splendido panorama da Camino protagonista

un quartetto super giovane. Prosegue il 11 e il 12 settembre nel cuore di Casale Monferrato con concerti boutique nel cortile di

Santa Croce.

Si conclude il 13 settembre “On the natural road” nello spirito di un festival che vuole valorizzare un paesaggio riconosciuto

dall’Unesco, dove ritroviamo un concerto che è un vero must del festival: quello alle 7 del mattino all'imbarcadero del Po.

A seguire nel bosco di Odalengo Grande di fronte ad un suggestivo Eremo. Un luogo che le scorse edizioni del Jazz FesAval hanno contribuito a recuperare. Il Festival si concluderà con una festa e dj set dedicato Jazz, Soul e R&B.

Qualche anticipazione tra i nomi di spicco: Bebo Ferra, Gianni Cazzola, Giovanni Amato, Sandro Gibellini, Wally Alifranchini e la giovanissima vincitrice del prestigioso concorso per solisti jazz Premio Massimo Urbani Sophia Tommelleri.

Tutti i dettagli saranno comunicati a giorni.