Torna il ciclismo, domani modifiche alla viabilità a Casale

CASALE - Domani, mercoledì 19 agosto si terrà in città la seconda e ultima gara ciclistica (questa denominata Trofeo Gran Monferrato), che prevederà modifiche alla circolazione stradale dalle ore 14.30 alle ore 18.30 circa, nella zona tra Corso Duca d'Aosta e la frazione Santa Maria del Tempio.

In particolare, il percorso della gara, in cui sarà in vigore il divieto di circolazione, sarà il seguente:

corso Duca D'Aosta - strada vecchia S. Giovannino, strada Santa Maria del Tempio - strada Valmacchina - Cantone Cerreto - s.p. 54 - via Degiovanni. Percorso che sarà ripetuto per 18 volte. Al termine dell'ultimo giro si tornerà in Corso Duca d'Aosta dove è posto il traguardo.

Dalle ore 13 alle ore 19, e comunque fino al termine della gara ciclistica, sarà inoltre temporaneamente istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti strade:

• in via Vicenza, dall'intersezione con via Trieste sino all'intersezione con corso Duca D'Aosta;

• in via Degiovanni, dall'intersezione con corso Duca D'Aosta sino all'intersezione con strada vecchia S. Giovannino;

• in corso Duca d'Aosta, dall'intersezione con corso Genova sino all'intersezione con corso Firenze.