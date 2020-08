Gioanola: "Il sindaco Riboldi risponda sulle dimissioni di Ilaria Fiore"

CASALE - Nei giorni scorsi Ilaria Fiore, consigliere comunale della lista civica Difesa e Ripresa a Casale, ha rassegnato le sue dimissioni a poco più di un anno dalle elezioni del maggio 2019. Interpellata sulla decisione, apparsa decisamente improvvisa, ha spiegato come si tratti di una scelta di natura famigliare: «Il motivo principale di questa scelta è legata al grande impegno dell'incarico, per il quale stavo togliendo ai miei due figli e a mio marito tempo prezioso. Non sono una donna in carriera, sono soprattutto una mamma e mi piace esserlo, per me la famiglia è la cosa più importante. Anche senza incarico aiuterò la città come potrò».

Sulla decisione della Fiore arriva il commento del capogruppo del Partito Democratico Luca Gioanola: «A Ilaria Fiore rivolgo i miei migliori auguri, è stato un piacere confrontarsi in questi mesi in Consiglio Comunale. Tuttavia era la capogruppo di una lista civica importante nelle dinamiche cittadine. Dopo un anno perdere un capogruppo per la maggioranza è un brutto segno, abbiamo bisogno che il sindaco ci dia una risposta in merito».