Il 6 settembre a San Giorgio la prima edizione de "Il Castello fiorito"

SAN GIORGIO - Domenica 6 settembre nel giardino pensile del Castello di San Giorgio Monferrato dalle 10 alle 20 si svolgerà la prima edizione della manifestazione “Il Castello Fiorito”. Quattordici selezionati espositori proporranno ai visitatori fiori e piante di qualità, ma anche i complementi necessari per il giardino e le piante. Il giardino pensile all’italiana, come del resto buona parte del Castello, insiste su roccia, più precisamente su Pietra da Cantoni, elemento in cui vennero scavati gli infernot che hanno permesso al territorio del Monferrato Casalese di essere nominato Patrimonio Unesco dal 2014, insieme ai Paesaggi Vitivinicoli di Langhe e Roero.

Ad accogliere i visitatori, rose moderne ed antiche, piante ed arbusti particolari, orchidee, piante grasse, piante da frutto, piante aromatiche e orticole, piante acquatiche, ma anche olio di lavanda e tisane bio, arredo giardino in ferro, oggetti per il giardino e la casa e non potevano mancare oggetti e complementi d’arredo in Pietra da cantoni. Durante la giornata laboratori per piccoli e grandi, degustazione e vendita dei prodotti di eccellenza amici del Castello di San Giorgio Monferrato. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme anti-covid, sarà obbligatorio l’uso della mascherina e ogni espositore metterà a disposizione gel igienizzante.