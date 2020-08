Una bomba tra Po e Sesia, a Frassineto

FRASSINETO - Sono stati due pescatori di Cossato (Biella) a rinvenire, complici le secche di questo periodo, quella che ha tutta l'apparenza d'essere una bomba di artiglieria (di dimensioni minori rispetto ad alcuni ritrovamenti degli ultimi anni) ieri pomeriggio sul greto del Po, in sponda sinistra, poche centinaia di metri prima della confluenza con il Sesia. I due, avvertiti in serata i Carabinieri, hanno poi guidato il capitano Christian Tapparo, comandante della compagnia di Casale e il luogotenente Santino Magnoli, comandante del Nor, sul posto.

I militari dell'Arma - che tutt'ora stanno vigilando a vista l'ordigno in attesa del sopralluogo degli artificieri - hanno rapidamente cintato l'area.