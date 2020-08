Mensa, pre e post scuola: riaperte le iscrizioni a Casale

CASALE - Si aprirà oggi, giovedì 27 agosto, una finestra straordinaria sul Portale genitori per l’iscrizione ai servizi per l’anno scolastico 2020 / 2021. Ci sarà quindi ancora tempo fino alle 23,59 di domenica 6 settembre per attivare la mensa, i pre, post e pomeriggi scuola.

«Abbiamo deciso di riaprire i termini – ha spiegato l’assessore Gigliola Fracchia – per consentire a quelle famiglie che ancora non hanno attivato i servizi scolastici, di farlo in tempo per la riapertura delle scuole. Un’opportunità importante, dato che chi non effettuerà l'iscrizione, o il rinnovo, non potrà usufruire dei servizi, se non in un periodo successivo alla ripresa dell'anno scolastico».

Si ricorda che l’iscrizione online può essere fatta collegandosi direttamente al Portale genitori.

Per gli utenti che effettuano l’iscrizione per la prima volta, sarà sufficiente cliccare sul bottone verde Nuova iscrizione e seguire le istruzioni. Al termine, sarà possibile per il genitore stampare la domanda d’iscrizione compilata, la “lettera credenziali”, che dovrà essere scaricata, salvata e conservata con cura per accedere al Portale genitori e all’applicazione ComunicAPP.

Per gli utenti che devono rinnovare l’iscrizione, invece, nella sezione Anagrafica del Portale genitori, sarà sufficiente cliccare sul tasto Rinnova iscrizioni e seguire le istruzioni. Al termine del processo di rinnovo di iscrizione, sarà possibile per il genitore stampare la documentazione.

Per coloro che hanno difficoltà con la modalità informatica, è attivo uno sportello di supporto telefonico ai seguenti numeri 0142/444204 – 0142/444368 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.