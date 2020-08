Casale e Novi Ligure: due nuovi primari in Radiologia

PROVINCIA - Due nuove nomine in seno all'Asl di Alessandria che riguardano i reparti di radiologia degli ospedali di Casale e Novi Ligure.

Il nuovo primario della radiologia al Santo Spirito di Casale sarà il dottor Ivan Gallesio, 45 anni, nato a Cortemilia (CN) che presta attualmente servizio presso il reparto di radiodiagnostica dell’Ospedale Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, dove lavora dal 2006. I suoi principali campi di interesse sono rappresentati dalla radiologia interventistica, dalla diagnostica vascolare e neuroradiologica, argomenti su cui è intervenuto come relatore in decine di corsi e congressi. Ha collaborato alla pubblicazione di 25 articoli su riviste nazionali e internazionali.

Il dottor Roberto Pastorino (nella foto) è invece il nuovo primario della radiologia di Novi Ligure, dove già presta servizio dal 1° giugno 2010. Quarantatreenne nato a Rossiglione (Ge), era stato aiuto primario del suo predecessore dottor Bigatti e poi nominato Responsabile facente funzione del reparto dal 1 Dicembre 2019. Vanta esperienza in tutte le tecniche di Diagnostica per Immagini ed ha acquisito importanti conoscenze specie in ambito di radiologia muscoloscheletrica anche interventistica e uro-radiologica con esecuzione di indagini RM multiparametriche e biopsie prostatiche mediante tecnica "fusion". E’ autore di 17 pubblicazioni in ambito nazionale ed internazionale e ha collaborato alla redazione di altre 3. Ha partecipato in qualità di docente a diversi corsi di aggiornamento su varie tematiche radiologiche.