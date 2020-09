Cella Monte: dal Gal finanziamenti per il progetto dell'Ecomuseo

CELLA MONTE - Con 56 punti riconosciuti e un quarto posto nella graduatoria del Gal (Psr 2014-2020 Misura 7.4.1), il progetto “Servizi e attività culturali per la valorizzazione della Pietra da Cantoni” del Comune di Cella Monte rientra tra i 19 ammessi e finanziabili. Più precisamente, il progetto di 47.196,87 euro, finanziabile a fondo perduto per 37.757,50 euro, prevede l’attivazione di Corsi e Laboratori di Restauro e di Conservazione e di un Info-point, dedicato all’accoglienza turistica, denominato “il Monferrato degli Infernot”.

Nel programma sono stati inseriti corsi trimestrali rivolti a studenti e a tecnici professionisti (in orario diurno) e a tecnici edili (in orario preserale), da realizzarsi in collaborazione con la Fondazione Ecomuseo Pietra da Cantoni, il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Casale Monferrato, l’Istituto Superiore Leardi di Casale Monferrato e la Scuola Edile di Alessandria. Relativamente all’accoglienza turistica, invece, sono previste attività in orario pomeridiano, durante tutti i fine settimana del mese, in collaborazione con la Fondazione Ecomuseo Pietra da Cantoni.

Per la realizzazione dei due progetti, verranno altresì programmati interventi di riqualificazione degli spazi posti al primo piano del Palazzo Volta, affinché risultino idonei per ospitare i corsi in questione. Il progetto prevede uno sviluppo dei servizi su base triennale.