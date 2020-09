Al Giardino Pensile di Palazzo Bricherasio il Milano Saxophone Quartet

FUBINE - Domenica 6 settembre, nella cornice del Giardino Pensile di Palazzo Bricherasio, alle 17.30, nell'ambito della rassegna Echos2020 si esibirà il Milano Saxophone Quartet, che eseguirà musiche di Scarlatti/Sciarrino, De Splenter, Lago, Gershwin, Escaich, Rossini/Di Bacco.

Il Milano Saxophone Quartet è presente nel panorama musicale internazionale dal 2010. Grazie alla loro formazione, avvenuta sotto la guida dei più illustri maestri in Francia, Austria e Italia, hanno sviluppato e affinato un virtuosismo unito a una musicalità cento per cento made in Italy, oggi apprezzata ovunque.

Il Giardino Pensile è un luogo unico per la vista suggestiva sulle colline del Basso Monferrato e per la storia che evoca, essendo il gioiello di un palazzo gentilizio che fino alla metà del secolo scorso è stata la dimora dei Conti Cacherano di Bricherasio, il cui esponente più celebre fu il Conte Emanuele, ideatore e fondatore della Fiat.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria del posto (misure anti covid-19) a mezzo email: info@festivalechos.it oppure telefonicamente al numero 348 7161557.