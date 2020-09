Orrore in strada San Giorgio: cadavere dato alle fiamme

CASALE - Tragedia a Casale. Un uomo è stato trovato morto in una villetta di strada San Giorgio Miglietta per quello che sembrerebbe un omicidio con tentativo di occultamento del cadavere con le fiamme. Sul posto la Polizia di Casale.

Sono in corso i rilievi dentro l'abitazione. Alle 11.35 nella villetta sono arrivati gli incaricati del servizio veterinario dell'Asl probabilmente per prendere in custodia il cane del morto.