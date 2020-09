Di corsa, in mtb e in moto a Coniolo per "Ironbikers"

CONIOLO - Domenica 27 settembre a Coniolo Monferrato ci sarà la quarta Edizione della “Ironbikers The Race” e della prima Edizione di "Ironteam", una nuova formula che permette anche la partecipazione a squadre composte da un minimo di 2 ad un massimo di tre atleti per Team. Si tratta di manifestazioni che contemporaneamente vedono impegnati i concorrenti nelle tre discipline della corsa, della mtb e del fuoristrada motociclistico, si parte correndo a piedi e si taglia il traguardo in sella alla moto.

Numerosi gli atleti titolati che hanno preso parte fin dalle prime edizioni. Il libro d’oro di “Ironbikers The Race ha visto al primo posto assoluto nel 2016 Giovanni Sommaruga, motocrossista e atleta di triathlon di Castelletto Ticino, nel 2017 il comasco Iacopo Cerutti Campione Italiano di Motorally e noto Dakariano”, nel 2018 il cuneese Simone Roasio noto triathleta e motocrossista, tutti vincitori sia nella propria classe classe che nella assoluta.

Ideate ed organizzate dal Moto Club Italo Palli, le due formule delle manifestazioni vedono gli atleti impegnati nelle tre diverse discipline della corsa a piedi, della mountain bike e dell’enduro motociclistico su tracciati appositamente studiati. Anche quest’anno sarà una corsa massacrante che metterà in risalto le doti di forza, di resistenza fisica e di tecnica di guida dei partecipanti, un mix di qualità che decreterà la vittoria dell’Ironbiker 2020 e della squadra Ironteam 2020.

La gara si svolgerà su una suggestiva area collinare accessibile al pubblico, con ampia veduta dall’alto sulle insenature del fiume Po e lo skyline delle Alpi a fare da sfondo.

I diversi tracciati sono stati ricavati in parte nell’area adiacente l’attrezzata struttura sportiva di Coniolo, ed in parte sui sentieri del parco del Po a pochi passi dal centro del paese.

Sabato 26 Settembre i concorrenti potranno perlustrare liberamente il percorso di gara. Domenica le iscrizioni verranno effettuate a partire dalle ore 8 presso il centro sportivo a fianco dell’area di gara. Seguirà alle ore 11 la partenza della corsa a piedi degli Ironbikers, alla quale succederanno mtb e infine quella dell’enduro/motocross; alle ore 11,40 partirà la manifestazione a squadre ( Ironteam) dapprima con la corsa a piedi a seguire la prova delle mtb e infine quella dell’enduro/motocross, .

L’edizione 2020 vedrà alla partenza parecchi atleti di caratura internazionale tra i quali Matteo Bresolin, Mattia Torraco, Nico Valsesia, Simone Roasio ed i casalesi Claudio Castelletti campione di mtb e Corrado Momo direttore tecnico della nazionale di Sci Spagnola e molti altri.

La manifestazione è patrocinata dal comune di Coniolo Monferrato con il supporto dell’ente di promozione sportiva AICS. Quest’ultima ha concesso l’emissione di una licenza agonistica giornaliera che offre a tutti gli atleti, in possesso di certificato medico sportivo di tipo B, la possibilità di confrontarsi in questa dura manifestazione.

Come raggiungere l’area della manifestazione: Coniolo Monferrato, in provincia di Alessandria, dista pochi chilometri da Casale Monferrato ed è facilmente raggiungibile in autostrada, a un’ora d’auto da Milano, da Torino e da Genova.

Ulteriori informazioni su www.ironbikers.it