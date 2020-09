Musica, vino e Golosaria nel fine settimana di Casale

CASALE - Prosegue senza sosta il ricco programma di #Seguiilcalice, gli eventi del mese di settembre a Casale con come comune denominatore il vino e il Monferrato Unesco.

Ad aprire il fine settimana sarà il MonJF - Monfrà Jazz Festival, realizzato dall’Accademia Le Muse in collaborazione con la Città di Casale Monferrato: venerdì 11 settembre il primo dei due appuntamenti con i Concerti Boutique. Alle ore 21, nel suggestivo e raccolto Chiostro di Santa Croce il saxofonista Wally Claudio Allifranchini e il suo trio si esibiranno insieme al chitarrista Sandro Gibellini. La serata proseguirà con il Young Energy 8et, formato dal batterista Gianni Cazzola e da sette giovani jazzisti. AlIa serata è abbinata una degustazione di Cocktail a base di Gin Magnoberta e Krumiri Rossi.

Sabato si aprirà invece la due giorni con le eccellenze vitivinicole e gastronomiche assolute protagoniste. Al Castello del Monferrato torna, dopo il rinvio per l’emergenza Covid, l’ormai tradizionale, attesa e apprezzata Golosaria. L’ormai storica fiera dedicata all'agroalimentare italiano aprirà i battenti dalle ore 11 alle ore 20, per proseguire poi fino alle ore 23 con la cucina di strada birre artigianali nel secondo cortile del castello. Domenica 13, invece, apertura dalle ore 10 alle ore 19. Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina.

Info point, con ritiro cartine, nel primo cortile. All'ingresso verrà rilevata la temperatura e, in caso di una rilevazione pari o superiore a 37,5°, non sarà possibile accedere ai luoghi della manifestazione. In ogni caso, per accedere è obbligatorio indossare correttamente la mascherina.

Golosaria sarà l’occasione per visitare la sede del Centro Doc, presente proprio al Castello del Monferrato e che, per l’occasione, proporrà la mostra Il Monferrato degli infernot, Patrimonio Unesco. Un’esposizione curata da Ilenio Celoria e che sarà una sintesi del percorso che l'autore ha compiuto negli infernot a partire dal 2001. La mostra sarà visitabile per tutto il mese in concomitanza con le iniziative nel castello.

In piazza Mazzini, invece, il 12 e 13 torna In vino veritas con il Temporary wine bar: nell’ex edicola della piazza sarà possibile acquistare, a 5 euro, il calice personalizzato da utilizzare durante tutte le manifestazioni di settembre. Con il bicchiere si riceverà anche la sacca portacalice e un buono omaggio per una degustazione (le successive saranno acquistabili a 3 euro l’una).

Ma sabato e domenica proseguirà anche MonJF: il 12 settembre secondo Concerto Boutique sempre in Santa Croce e sempre alle ore 21. L'apertura della serata sarà affidata a Bebo Ferra che presenterà il progetto Jazz vs Corona, cioè musica contro pandemia. L’esibizione sarà seguita dal concerto del quartetto guidato dal saxofonista Nicola Concettini insieme al trombettista Giovanni Amato. Il tutto accompagnato dalla degustazione di Amaro Casale Magnoberta e Krumiri Rossi, con specialità molisane grazie al gemellaggio con il Festival Borgo in Jazz.

Domenica 13 settembre, invece, alle ore 7.30 si saluterà l'alba sul Po: all'imbarcadero di Casale Monferrato si esibirà il duo formato da Giacomo Dominici e Daniele Di Gregorio. Alle ore 20,30, infine, si torna nel Chiostro di Santa Croce per un After party con DJ set di Rude & Wise Sound dedicato a Jazz Soul e R&B.

I concerti nel chiostro di Santa Croce saranno a pagamento: € 10 interi, € 5 ridotti (under 25 e soci Le Muse). I biglietti sono acquistabili sulla pagina facebook del festival MonJazzFest. Per i concerti gratuiti si consiglia comunque la prenotazione.

Prosegue, infine, la vendita dei biglietti per l’atteso concerto in memoria del maestro Ennio Morricone, in programma sabato 19 settembre alle ore 21 nel cortile di Palazzo Langosco. Per acquistare i tagliandi è possibile collegarsi alla biglietteria online del Teatro Municipale di Casale Monferrato: i prezzi sono di 15 euro gli interi e 10 euro gli under 18 anni.