Casale: notte di controlli in centro

CASALE- Proseguono i servizi di controllo del territorio a cura della Compagnia Carabinieri di Casale. Pattuglie a piedi nei luoghi della movida, in centro storico, in città.

In particolare sono state presidiate piazza Castello, piazza Mazzini e via Roma. Sono state controllate 78 persone. Elevate sei contravvenzioni per abuso di alcool. Un detenuto moldavo ai domiciliari ad Ozzano è stato fermato a Casale in auto senza patente perché già ritirata. Aveva un tasso alcolico di 2.2 g/l. È stato ricollocato ai domiciliari. Impiegate in totale in serata 8 pattuglie e 18 militari.