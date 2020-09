Vento Bici Tour: oggi la tappa a Casale

CASALE - Farà tappa quest'oggi a Casale l'ottava edizione del Vento Bici Tour. In biblioteca alle 17.30 evento speciale con il sindaco Federico Riboldi, il presidente della Provincia Gianfranco Baldi, Paolo Pileri del DAStU del PoliMi e ancora Alessandro Giacomel, Claudio Coffano, Catherine Dezio e Luca Scapitti.

«La nostra Città è una delle quattro tappe del tour 2020 di Vento: il riconoscimento della centralità di Casale Monferrato in uno dei più importanti progetti italiani ed europei di mobilità su due ruote. Il progetto Vento deve essere al centro di un rilancio concreto del territorio ed è per questo che come vicepresidente della Provincia avevo richiesto una consulenza specifica a Vento per l'individuazione degli itinerari turistici del Monferrato Casalese. Siamo quindi onorati di ospitare oggi in Biblioteca l'incontro dedicato al recupero di immobili per servizi al cicloturismo da erogare in collaborazione con soggetti fragili» commenta il sindaco Riboldi.