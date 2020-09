A Casale dalla prossima settimana pre-scuola e scuolabus

CASALE - Da lunedì 21 nella scuole di Casale prenderanno il via i servizi pre-scuola e scuolabus, non attivati con l'inizio dell'anno scolastico per l'emergenza Covid, così come il doposcuola e la mensa. Su questi temi, recentemente, si era discusso anche in consiglio comunale con un'interrogazione presentata dal Partito Democratico. L'annuncio è del sindaco Federico Riboldi che, con questa decisione, dice di incontrare le numerose richieste pervenute in questi giorni in tal senso.

«Siamo riusciti a ottenere grazie alla fondamentale e preziosa collaborazione dei Dirigenti Scolastici e dell’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, che si è prodigato per cercare le soluzioni adeguate nel rispetto dei protocolli anticontagio Covid-19» dice il primo cittadino.

Da lunedì 21 settembre, quindi, sarà attivato il servizio di prescuola dalle ore 7,30 alle ore 8,00 nelle scuole dell’infanzia e dalle ore 7,30 alle ore 8,30 nelle scuole primarie. Per gli istituti sede di seggio elettorale, invece, il servizio partirà alla riapertura delle scuole, mercoledì 23 settembre. Saranno sede di elezioni: l’infanzia Peter Pan e le primarie IV Novembre, XXV Aprile, Verne (Popolo), San Germano e Santa Maria del Tempio.

Inoltre, per coloro che sono iscritti al servizio scuolabus, dal 21 sarà possibile anche utilizzare la corsa di sola andata mattutina. Per gli studenti residenti nelle frazioni della scuola primaria di primo grado Dante, invece, da mercoledì 23 (in quanto sede di seggio) sarà possibile usufruire anche della corsa di ritorno delle ore 12,45. All'uscita dei ragazzi saranno presenti due scuolabus: uno andrà nelle frazioni di San Germano e Santa Maria del Tempio, l’altro andrà nella frazione di Casale Popolo: una nuova corsa attivata da quest'anno sulla base delle richieste delle famiglie.

Dal 28 settembre, infine, ripartiranno, con la ripresa dell’attività scolastica giornaliera, i restati servizi di postscuola e mensa.

Si ricorda, infine, che per accedere ai servizi scolastici era necessario iscriversi entro il 6 settembre sul Portale genitori del Comune di Casale Monferrato. Per chi fosse ancora interessato, le adesioni sono ancora aperte, ma gli alunni potranno accedere ai servizi nei tempi indicati dall’Ufficio Pubblica Istruzione.