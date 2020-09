La nuova E-bike station di Mirabello

MIRABELLO - Mirabello Monferrato rilancia la propria vocazione ciclo-turistica mettendo a disposizione degli appassionati di bicicletta (sia elettrica che tradizionale) una innovativa installazione: una “E-bike station” prodotta da ECS e fissata in piazza Libertà, nei pressi del pannello elettronico informativo. Si tratta di una colonnina di ricarica bifacciale per e-bike, a utilizzo gratuito, equipaggiata con differenti tipi di prese di corrente e in più dotata di uno scomparto-officina attrezzato per le piccole riparazioni. La colonnina dispone di un pannello frontale illuminato con QR-code di collegamento al sito web del Comune di Mirabello, per permettere ai turisti un rapido accesso alle informazioni sul territorio.

“Si tratta di un degno coronamento del lavoro dei mesi scorsi, quando in occasione delle celebrazioni del 150° anniversario della nascita di don Pietro Ricaldone è stato definito un percorso ciclabile di circa 70km tra strade sterrate e secondarie che vede Mirabello Monferrato come nodo centrale. Questo piccolo intervento vuole essere una opportunità per apprezzare il nostro territorio, invitando a percorrerlo anche con forme innovative di mobilità” spiegano il sindaco Marco Ricaldone e il vice-sindaco Vittorio Gatti.