L’amore che tragedia! Domenica lo spettacolo in Santa Croce

CASALE - Il Laboratorio Teatrale ‘Di-Stante’ dell’Istituto Balbo, coordinato da Maria Paola Casorelli, con il supporto della professoressa Adriana Canepa, ha scritto e messo in scena lo spettacolo dal titolo ‘L’amore che tragedia! I volti cangianti di Eros’ che è stato inviato al Festival Internazionale di Teatro Antico a Siracusa in forma di video, come esempio di buona pratica didattica in tempi di Covid e che ora viene proposto alla cittadinanza, grazie alla collaborazione con l’Amministrazione del Comune di Casale Monferrato, domenica alle 17 nel Chiostro di Santa Croce a Casale.

Sarà necessario prenotare il posto in modalità informatica, scrivendo a mapicasorelli@live.it specificando nome, cognome e numero di telefono.

Il lavoro intende proporre alcune delle più suggestive percezioni e visioni di questo grande sentimento che con la sua forza può modificare e trasformare la vita di ognuno: da Ovidio ad Euripide e Seneca, al Cantico dei Cantici,i classici ci parlano e ci insegnano, catarticamente, che, anche oggi, l’amore è la forza che muove il mondo, che l’amore, in ogni sua forma, può essere un argine ed una risposta in questi tempi di crisi, di paura e di nichilismo dilagante. Solo una presenza positiva che ci ama può strapparci dal nulla. Ne abbiamo bisogno per vivere.

«Immaginare di potere proseguire il progetto del Laboratorio Teatrale in tempi di Covid–19, senza vedersi, senza guardarsi, senza correggersi. Parrebbe impossibile. Ma noi ci abbiamo provato e ci siamo riusciti. Sono stati fondamentali certo le competenze e gli strumenti informatici, ma ancora di più la passione e il cuore. Abbiamo imparato a ‘sentire’ le stesse cose, ma in un’altra forma, percorrendo altre strade, utilizzando altre metodologie» spiegano dal laboratorio teatrale.