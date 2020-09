Camminata per Golosaria, ottimi riscontri

ROSIGNANO - Nello scorso weekend si è svolta un’edizione autunnale di Golosaria in Monferrato e per l’occasione Cammini DiVini in collaborazione con il Resort I Castagnoni ha proposto una variante escursionistica di questa rassegna dedicata al gusto ed alla cultura, legandola particolarmente al territorio vitivinicolo del Monferrato casalese.

E come già l’anno scorso c’è stata grande partecipazione e grande entusiasmo da parte dei partecipanti che giunti dai quattro angoli del Piemonte si sono presentati puntuali alla partenza in frazione San Martino di fronte alla caratteristica Chiesa parrocchiale in stile neogotico.