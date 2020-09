Rosignano, per la la Big Bench compleanno in jazz

ROSIGNANO - Una Curmà, “l’antica tradizione del ritrovarsi dopo la vendemmia e per festeggiare il raccolto" declinata in jazz, il giusto epilogo della terza edizione del Monfrà Jazz Fest.

Un palcoscenico immerso tra i filari, un panorama incantevole colorato d'autunno, una grande panchina su cui tornare a "sentirsi bambini", la giusta musica di commento a tanta bellezza... sono solo alcuni dei motivi per partecipare a questo appuntamento di festa e ringrazimento.

Così il duo formato da Tiziana Cappellino (voce e pianoforte) e Giorgio Allara (contrabbasso) sarà presente sabato 3 ottobre alle 16.30 con un concerto di un'ora per festeggiare il terzo anno della Big Bench di Rosignano Monferrato, per la precisione la n. 41 - Rosso Grignolino - inaugurata il 24 settembre del 2017 vicino alla chiesa della Madonna delle Grazie.

L'evento è in collaborazione proprio con l'Associazione Madonna delle Grazie e con il patrocinio del Comune di Rosignano e si configura come un vero prologo alla “Vendemmia in Arte”, la kermesse organizzata il giorno successivo domenica 4 ottobre.

Il concerto sarà impreziosito da enodegustazioni a cura dell'Associazione Madonna delle Grazie e Vini ViCaRa. Durante l'evento sarà possibile contribuire alla raccolta fondi per il restauro dell'antico pavimento a mosaico della Chiesa della Madonna delle Grazie.

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria, al numero 338 3892649 (Laura).