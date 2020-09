Imprenditori e professionisti del patrimonio al Castello di Frassinello

FRASSINELLO - Il prossimo 3 e 4 ottobre Frassinello Monferrato sarà la meta di alcuni tra i più importanti imprenditori e professionisti italiani che operano nel settore del patrimonio italiano. Nella suggestiva cornice dell’antico Castello Sacchi Nemours l’associazione Assocastelli terrà il seminario sul tema “Guadagnare e lavorare con il patrimonio”.

Una due giorni di lavori dove i protagonisti del patrimonio potranno affinare competenze e strategie.

A tenere il seminario ci sarà il barone Ivan Drogo Inglese, presidente di Assocastelli e Assopatrimonio, che il magazine Forbes ha collocato tra i principali esperti italiani del settore. Drogo Inglese è anche docente al master di art e heritage management dell’Università Iulm di Milano è in passato è stato presidente di un gruppo alberghiero quotato in borsa.

Assocastelli è considerata la più autorevole e prestigiosa associazione di gestori e proprietari di immobili d’epoca e storici e la sua principale missione è quella di rendere profittevole il patrimonio architettonico italiano.

In Piemonte è il partner di Film Commission Torino Piemonte guidata dall’imprenditore Paolo Damilano, per promuovere l’utilizzo degli immobili d’epoca e storici come location e set per produzioni cinematografiche e televisive.

Il castello di Frassinello, un tempo proprietà della nobile famiglia Sacchi Nemours, oggi è di proprietà dell’architetto milanese Giovanna Alfonsi, tra i fondatori di Assocastelli, madre del popolare giornalista di Rai News Paolo Maggioni.