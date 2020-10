A Mombello in mostra i paesaggi di P.G. Bollo

MOMBELLO - Ernest Hemingway sosteneva che la bicicletta era un ottimo mezzo per imparare i contorni di un paese e conservarne dei ricordi accurati. Pier Giuseppe Bollo, in sella alla sua bicicletta su e giù per le colline monferrine, non si è limitato a conservare per sé stesso i ricordi e registrarne i dettagli ma, armato di macchina fotografica, ha immortalato gli emozionanti paesaggi che incontrava in splendide immagini che condividerà dal 2 al 4 Ottobre 2020 a Mombello presso la piccola Chiesa di S.Martino.

Le fotografie esposte sono per lo più a tema paesaggistico: Pier Giuseppe Bollo, fotografo non professionista e cicloamatore, ha avuto la capacità di cercare e di cogliere, oltre alla sensibilità di riconoscere, quegli attimi fuggenti in cui paesaggio, condizioni di luce e atmosfera dialogano e si mescolano creando istantanee uniche e irripetibili.

Il grandangolo di Bollo ha colto in tutta la sua bellezza i paesaggi delle colline del Monferrato, le acque del Po e dettagli della natura circostante che nel suo girovagare attiravano la sua attenzione; le immagini sono riprodotte su pannelli di grande formato tali da renderle ancora più coinvolgenti agli occhi di chi le osserva.

La mostra fotografica itinerante “Carpe Diem- Paesaggi del Monferrato Patrimonio Unesco” è organizzata dal gruppo Monferrato Tourist, neonato club di scopo satellite del Lions Club Valcerrina creato con l’intento di promuovere e valorizzare il territorio.

E’ possibile visitare la mostra sabato 3 e domenica 4 Ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 presso la Chiesa di S.Martino, Piazza Melvin Jones, Mombello Monferrato. Ingresso gratuito. Mombello è il punto di partenza della presentazione del lavoro di Bollo, faranno seguito altre tappe a Moncalvo, Cella Monte, Casale Monferrato.