Rosignano: Vendemmia in Arte numero 25 domenica

ROSIGNANO - La Xxv Edizione della festa del tempo di Vendemmia più nota in Monferrato, la Vendemmia in Arte di Rosignano si ripropone domenica 4 ottobre con tutte le cautele necessarie in questo periodo, per non mancare al tradizionale appuntamento di colori, profumi e arte che da sempre la contraddistinguono.

Pur scenograficamente limitata, anche quest'anno non mancano gli "ingredienti" fondamentali che da sempre la rendono un Evento da non perdere.

Innanzi tutto la "piazza del cibo e del vino" che troverà spazio nella centralissima piazza S.Antonio (centro storico del Capoluogo): qui per l'intera giornata si alterneranno degustazioni dei migliori vini doc Rosignanesi accompagnati dalle tipiche golosità monferrine.

Il Teatro Ideal, il cortile d'onore del Palazzo Municipale e gli spazi limitrofi, invece, saranno le sede dei tanti eventi di arte, musica, cultura e spettacolo che per l'intera giornata - dalle ore 10 e sino a sera - intratterranno i visitatori che giungeranno sulla rocca rosignanese.

Dalla mostra e premiazione del contest fotografico "Una finestra sul Monferrato" - omaggio al grande pittore divisionista Angelo Morbelli ed occasione per ricordare Elena Marchis e Roberto Morbelli - presso il Teatro Ideal (hanno partecipato più di 40 autori inviando più di 110 fotografie), all'inaugurazione della Personale di pittura "Geometrie e Colori" della bravissima pittrice Encarna Monge nei sottostanti Saloni Morano, momenti di arte e raffinatezza espositiva; poi ancora nel cortile d'onore del Municipio le postazioni dei florovivaisti e degli artigiani della pietra da cantoni, mentre la sala consiliare del Palazzo ospiterà le Ricamatrici dell'"Ago Fantasioso": un mix di colori, profumi ed emozioni visive da non perdere.

Ancora, i momenti musicali: nella tarda mattinata presso il Palazzo Municipale, la performance del "Trio Le Muse" (Andrea Rogato, Gigi Andreone, Massimiliano Limonetti) con un repertorio di brani swing tra i più' conosciuti ed apprezzati del repertorio moderno; nel pomeriggio alle ore 16,00 presso il Teatro Ideal, poi, lo spettacolo musicale "Bottled Emotions": fantasia musicale sulla leggenda dell'Infernot di Teodora, proposto dal gruppo "ACME DUO", con Marco Chiarabaglio dell'Harmonium (d'epoca) e Orietta Cassini al Pianoforte e con una voce recitante (Pier Mario Chiarabaglio) che proporrà letture originali.

Infine, prosegue anche quest'anno la novità della serata di "Vendemmia in Arte", con la proposta de “L’Infernotte" - ideata dai giovani della Ass. Pro Loco - a partire dalle ore 18,00: una visita emozionante e originalissima nell'Infernot della Battaglia, un giro notturno, tra luci di candele, storie antiche e suoni ancestrali… Un evento grazie al quale si tornerà indietro nel tempo, specialmente in un anno davvero importante per la Storia rosignanese: il 1640… Un evento originale che concluderà un fine settimana apertosi con l'anteprima sabato 3 ottobre presso la Big Bench "Rosso Grignolino" con il concerto "Curmà in Jazz", epilogo della terza edizione del Monfrà Jazz Festival, con Cappellino | Allara duo, in collaborazione con l'Associazione Madonna delle Grazie ed enodegustazioni di vini ViCaRa.

Vendemmia in Arte è un evento organizzato dalla Ass. Pro Loco con il patrocinio del Comune di Rosignano. Un mix di ingredienti - come sempre - ricco di sorprese e di novità; non mancherà naturalmente anche la possibilità di visitare il centro storico, gli Infernot Patrimonio Unesco, i punti panoramici, con partenza dall'Info Point comunale di piazza S.Antonio.