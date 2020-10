Una finestra sul Monferrato: domenica la premiazione

ROSIGNANO - Nell'ambito della XXV Edizione di "Vendemmia in Arte" in programma domenica 4 ottobre a Rosignano Monferrato avverrà la premiazione finale del riuscitissimo contest fotografico lanciato negli scorsi mesi.

Più di 40 Autori e più di 110 fotografie ricevute: sono questi i numeri del contest "Una finestra sul Monferrato", omaggio al pittore Divisionista Angelo Morbelli ed occasione per onorare la memoria e perpetuare il ricordo di Elena Marchis e Roberto Morbelli, prematuramente scomparsi, entrambi fortemente legati al Territorio Rosignanese - per vincoli familiari, amore per l'arte e la Storia. Un successo per l'Amministrazione Comunale, con Autori residenti in tutta la provincia di Alessandria e non solo. Le fotografie vincitrici saranno individuate da una Giuria poliedrica in termini di professionalità dei Partecipanti.

L'iniziativa, che rientra nel solco delle manifestazioni legate alle celebrazioni del Centenario della morte del Pittore, ha avuto come tema quello dei paesaggi del Monferrato Casalese protagonisti delle opere di Morbelli, molto affezionato alle nostre colline. La scelta di proporre il format del contest fotografico ha voluto mettere in luce un aspetto poco noto: Angelo Morbelli fu uno dei primi Artisti ad utilizzare il supporto della fotografia per la realizzazione delle proprie opere pittoriche, come testimoniano le numerose fotografie ritrovate tra i suoi documenti, non poche delle quali si ricollegano ai paesaggi da lui dipinti durante i soggiorni alla Colma.

Sin dalle ore 10,00 del mattino di domenica 4 ottobre, il Teatro Ideal di Rosignano aprirà i battenti per ospitare l'intera rassegna fotografica; nella tarda mattinata e poi nel pomeriggio (in occasione della premiazione dei vincitori prevista per le ore 16,00) il Teatro ospiterà anche due momenti di grande rilievo musicale: due "sorprese" che faranno onore alla qualità delle immagini in mostra ed alla memoria degli Illustri personaggi a cui il Contest è stato dedicato.