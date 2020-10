Danni ai privati per le esondazioni? I moduli da compilare entro mercoledì

CASALE - Tempo di bilancio dei danni a Terranova e nelle altre zone di Casale colpite sabato dalle esondazioni del Sesia e dei corsi dell'idrografia minore.

«Grazie allo splendido lavoro svolto da tutte le componenti di Protezione Civile del territorio, a partire dal Gruppo comunale coordinato da Enzo Amich, dalle associazioni e dagli agricoltori locali, il nostro Comune ha risposto in modo pronto e concreto al maltempo di sabato. Un ringraziamento particolare anche all’architetto Balbo della ditta Allara, il cui supporto di mezzi ci ha permesso di intervenire in maniera efficace e tempestiva, evitando l’allagamento completo di Terranova. Ora, però, è giunto il momento di contare i danni, sia quelli che ha subito il patrimonio pubblico, soprattutto legati alla viabilità, sia quelli dei privati. Per far questo, da un lato ho già dato mandato agli uffici di quantificare i primi, mentre per il secondo aspetto, sul sito istituzionale sono a disposizione dei cittadini i moduli per le loro segnalazioni».

I moduli, scaricabili dalla pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/Danni3ott, dovranno essere compilati entro mercoledì 7 ottobre, affinché gli Uffici comunali possano quantificare celermente i danni subiti dalla nostra città e segnalarli all'ente (Provincia o Regione) che si occuperà degli eventuali rimborsi. Il modello è disponibile, in formato cartaceo, anche all'Urp - Ufficio Relazioni con il Pubblico in via Mameli, 21.