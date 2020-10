Giarole: ecco il nuovo Postamat

GIAROLE - Nuovo sportello Atm Postamat all'ufficio postale di Giarole, in via Vittorio Emanuele 21. Disponibili sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, i Postamat consentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

Poste Italiane coglie l’occasione per ricordare che l’ufficio postale di Giarole è aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.45.