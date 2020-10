Sabato di trekking e nordic walking a Mombello

MOMBELLO - Sabato 10 ottobre l’appuntamento è a Gaminella di Mombello per un trekking naturalistico, una “Ultra Camminata” in Monferrato di circa 10 km della durata di 3 ore circa, in tecnica nordic walking o a camminata libera accompagnati da una guida escursionistica professionale. Ritrovo alle 8 presso la piazza di Gaminella di fronte al Ristorante Lanterna Blu per l’iscrizione – La Partenza sarà alle ore 9.

Si parte in salita su strada asfaltata per un breve tratto prima di svoltare a destra su sterrata e proseguire tra prati e noccioleti verso Cascine Sapelli e proseguire quindi in leggera salita verso località Santa Lucia di Morsingo. Si svolta quindi a sinistra sempre su sterrata rimanendo a mezza costa per un lungo tratto prima di iniziare a salire gradualmente fino a giungere al capoluogo di Mombello nei pressi del nuovo Murales. Attraversato il centro storico si ritorna su sterrata scendendo gradualmente in direzione di Gaminella ritornando al punto di partenza per il meritato ristoro.

Costo iscrizione 10 euro con guida e buono consumazione da utilizzare al termine dell’escursione. Difficoltà percorso: facile.

Si consiglia abbigliamento sportivo adeguato alla stagione, scarpe da trekking e scorta d’acqua; mascherina sempre a portata di naso come da normativa anticovid attualmente in vigore.

Al termine della camminata sarà possibile pranzare con il menù corridore presso diverse strutture. La prenotazione è obbligatoria – pochi posti disponibili. Per info e prenotazioni: Augusto 339 4188277 - augusto.cavallo66@gmail.com