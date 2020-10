Al castello "Hai mangiato?", in mostra il tema del cibo

CASALE - L’Associazione culturale Ambre Italia Group, in collaborazione e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Casale Monferrato, propone la mostra Hai mangiato?, che si terrà dal 10 ottobre all’8 novembre 2020.

L’apertura ufficiale sarà sabato 10 ottobre alle 16, mentre sarà aperta tutti i fine settimana con il seguente orario: sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

L’esposizione si svilupperà nella Manica Lunga del Castello del Monferrato e, per garantire la piena sicurezza dei visitatori, gli accessi saranno contingentati (massimo 15 persone alla volta). Per accedere alla sala sarà obbligatorio indossare la mascherina.

«Con questa mostra – ha spiegato l’assessore Gigliola Fracchia – si vuole porre l’accento, attraverso l’arte, su un aspetto della nostra vita che si dà spesso per scontato, ma che dovrebbe essere affrontato con particolare attenzione: il mangiare. Tredici artisti proporranno il loro punto di vista in un’esposizione da non perdere».

La tematica centrale è quindi quella del cibo, interpretato dagli artisti non solo come alimentazione, ma anche come prendersi cura di sé e degli altri. L’obiettivo della mostra è infatti quello di favorire la riflessione sulla funzione sociale e coesiva del nutrirsi e il punto di partenza sono state le parole di Elsa Morante, che ha scritto «La frase d'amore, l'unica è: hai mangiato?».

Gli artisti hanno dunque dato vita a opere che sono diventate dialogo d'amore e di comprensione del reale e delle relazioni umane: preoccuparsi dell'altro attraverso l'attenzione nutrizionale è stato interpretato come il più alto gesto d'amore.

Verranno esposti i lavori di Jorgelina Alessandrelli, Paola Casulli, Eugenio Cerrato, Nadia Crosignani, Guido Del Fungo, Anna Galli, Michelle Hold, Elisa Lavazza, Cate Maggia, Walter Passarella, Anna Maria Raimo, Anna Maria Tani, Decio Zoffoli, artisti diversi tra loro, ma desiderosi di indagare il vivere, con uno sguardo di reciproca attenzione che contribuisce a dare un senso e un valore all’arte.

