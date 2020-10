Si mangia in riva al fiume, alla maniera di una volta

CASALE - Un pranzo come una volta, all'aperto in riva al fiume, con piatto forte una pietanza povera della tradizione. L'ultima proposta degli Amici del Po di Casale è in programma domenica 11 ottobre alle 12.30. Si tratta di "Un Po di pasta e fagioli", un evento organizzato all'imbarcadero di viale Lungo Po Gramsci, un'area che l'associazione di volontariato casalese mantiene e cura in forma volontaristica da anni.

«Il modo migliore per salutare l’autunno, godendo di un momento dal gusto antico, affidandosi alle sapienti capacità culinarie dello staff coordinato dal mitico Tony» spiegano dall'associazione.

Il menù prevede cinque antipasti: crostini “Italia” (con pomodoro, bagnetto e crema di gorgonzola), affettati misti, insalata di tonno, fagioli e cipolle, lingua con bagnetto, zucchine in agrodolce. Un primo, che ovviamente è la pasta e fagioli; un secondo, porchetta con contorno. Quindi bunet come dolce, caffè e limoncello. Tutto innaffiato di vino locale, compreso nella quota richiesta, di 15 euro.

L’evento è a prenotazione obbligatoria entro venerdì 9 ottobre. Per partecipare occorre essere soci dell’associazione. Sarà possibile tesserarsi il giorno stesso al costo promozionale di 5 euro. I bambini sotto i 14 anni non dovranno sottoscrivere la tessera. Per loro la quota è di 10 euro.

In caso di avverse condizioni climatiche l’evento si terrà nella sede degli Amici del Po in viale Morozzo san Michele (ex bocciofila Virtus). Anche in tale soluzione verranno rispettate le disposizioni di distanziamento tra i commensali.

Per tutto il giorno, dal mattino al pomeriggio, gli Amici del Po saranno a disposizione per effettuare brevi escursioni in barcè nello specchio d’acqua antistante l’imbarcadero.

Informazioni e prenotazioni: Gianfranco 366 5343221 – Massimo 349 8393726 – info@amicidelpocasale.it