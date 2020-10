Bonus Facciate: a Casale finanziamenti per 90mila euro

CASALE - È stata pubblicata oggi, giovedì 8 ottobre, la graduatoria completa del Bonus comunale facciate: delle 43 domande pervenute, 35 riceveranno il contributo di 8 euro a metro quadrato di facciata recuperata, fino a un massimo di 5 mila euro.

Il totale finanziato supera i 90 mila euro (per la precisione 90.564,32 euro), andando da poco più di 340 euro per alcuni privati fino ai 5 mila dei condomini: «La risposta è stata veramente positiva – ha sottolineato l’assessore Vito De Luca -, nonostante si fosse reso necessario aprire il bando a ridosso del lockdown. Anzi, sono convinto che il Bonus comunale facciate abbia contribuito alla ripartenza dopo i difficili mesi appena trascorsi, andando anche a incentivare un settore fortemente in crisi. Inoltre è stato un esempio di aiuto concreto per riqualificare e rivitalizzare non solo il centro storico, ma l’intera Città».

Il bando, infatti, prevedeva due tipi di graduatorie: quella degli edifici ricadenti nella zona perimetrata dal Piano Regolatore Comunale come “centro storico” e quella di riserva, che riguardava gli altri edifici. Qualora, alla chiusura del bando, e dopo aver soddisfatto tutte le domande della prima graduatoria, ci fossero state ancora risorse disponibili, queste sarebbero state assegnate ai richiedenti inseriti nell’elenco di riserva.

«Avendo stanziato 100 mila euro per il Bonus – ha spiegato l’assessore De Luca – i circa 10 mila euro avanzati dai fondi destinati agli immobili del centro storico saranno assegnati tra le venti domande pervenute da altre zone della città. La graduatoria è in fase di preparazione proprio in questi giorni e permetterà di accedere a questi fondi anche quegli interventi che molto probabilmente non potranno avere le detrazioni del 90 per cento previste dal bonus nazionale. Tra gli obiettivi del nostro bando, infatti, c’era proprio quello di agevolare il più possibile tutti i cittadini, anche chi non abita in centro».

Le graduatorie sono disponibili nella pagina del sito istituzionale del Comune dedicata alle agevolazioni edilizie del 2020.

«Con questo bonus – ha concluso il sindaco Federico Riboldi – abbiamo voluto dare un forte segnale di rilancio dell’attività edile locale e di recupero urbanistico. Siamo molto felici della risposta avuta, segno che stiamo andando nella direzione giusta».