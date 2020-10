Iniziati i lavori alla strada tra Terranova e Candia

CASALE - «A tempo di record la Provincia di Alessandria ha avviato i lavori di sistemazione della strada provinciale 596 che unisce la frazione di Terranova con Candia: un risultato importante che vede il Comune di Casale in cabina di regia affinché le sponde piemontesi e lombarde del fiume Sesia tornino nel minor tempo possibile unite».

L’annuncio è del sindaco Federico Riboldi che in questi giorni anche nella veste di Consigliere Provinciale Delegato ai Lavori Pubblici ha lavorato per far partire gli interventi nel minor tempo possibile: «Un grazie di cuore agli uffici della Provincia, che hanno avviato tutte le procedure per avviare i lavori già dalla giornata di ieri. Ora vigileremo affinché si proceda anche sulla sponda lombarda, affinché la viabilità tra le due Regioni riprenda il prima possibile».

La strada provinciale è stata danneggiata in più punti durante l’esondazione del Sesia, e dei torrenti minori, avvenuta sabato 3 ottobre. Sul lato lombardo c’è stata anche la rottura completa della carreggiata nei pressi del ponte sul fiume.