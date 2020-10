Zucche, il "Murbello" e un pizzico di... Cile a Mombello

MOMBELLO - Al termine di un weekend con grandi eventi a Mombello Monferrato si è tenuta la nuova edizione di Zuccolandia, domenica 11 ottobre. L'evento, molto partecipato prevedeva un'esposizione statica di zucche di varie forme e dimensioni, dopo di che l'attenzione si è spostata a qualche centinaia di metri di distanza per l'inaugurazione del nuovo murales che da qualche giorno abbellisce, riempiendo di colori il borgo monferrino. L'opera realizzata dall'artista cileno ma monferrino di adozione Hector Roberto Carrasco (Mono per gli amici), è nata da un'idea del Circolo Ancol Mombello ed in particolare dalla vulcanica presidente Anna Bonaffini, che con il supporto dell'Amministrazione Comunale ha curato l'ideazione e la realizzazione del murales. Oggetto del dipinto sono i temi relativi al nostro territorio, da quelli più naturalistici a quelli enogastronomici passando per le tradizioni sportive e anche quelle religiose. Al taglio del nastro ha partecipato anche la madrina Manuela Bortelli in qualità di ideatrice del nome ufficiale dell'opera che da domenica si chiamerà "Murbello" , mentre a tutti coloro che hanno collaborato è andato un attestato di merito per l'aiuto prestato all'artista. Il taglio ufficiale del nastro è stato effettuato in collaborazione dalla presidente del Circolo Ancol Anna Bonaffini e del sindaco Augusto Cavallo. A seguire l'attenzione si è spostata al tempietto di San Martino per un'esibizione del gruppo folkloristico cileno "El Caleuche" che ha presentato alcuni balli e danze tradizionali del paese sudamericano.