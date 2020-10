Casale, via libera: con il Bra si gioca

CASALE - Il campionato a singhiozzo del Casale riparte dalla capolista Bra. E con un sospiro di sollievo: finalmente è arrivata la comunicazione sulla negatività di tutti i tamponi a cui il gruppo squadra si è sottoposto.

L'esito era atteso per la serata di ieri, in tempo per disputare il recupero oggi con il Gozzanpo, ma dopo le 22.30 è arrivata alla società del presidente Gaffeo l'informativa su anomalie nei risultati per alcuni tesserati e la necessità di procedere ad analisi più approfondite.Gara, dunque, ancora rimandata.

L'allarme è definitivamente terminato nel tardo pomeriggio, dopo il responso delle controanalisi. Tutti negativi e pronti a riprendere la preparazione verso la sfida con il Bra che, secondo la società, potrà svolgersi, domenica alle 15, con la presenza del pubblico, nel rispetto delle disposizioni dell'ultimo Dpcm. Sempre che il Piemonte non decida di adottare misure più restrittive. Se ci sarà il via libera anche per il ritorno, parziale, dei tifosi, saranno comunicati prezzi, modalità di acquisto e, anche, numero di tagliandi in vendita.