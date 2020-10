Partito il servizio "Trasporto Amico" di Anteas a Casale

CASALE - L'Anteas (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà) è il volontariato espressione della Fnp-Cisl ed è presente nel territorio casalese con l'attivazione del "Trasporto Amico", già operante da dieci anni in Alessandria e in altri importanti centri della provincia.

"Trasporto Amico" è un servizio che ha come finalità l'accompagnamento a mezzo autovetture di persone di differente età, soprattutto anziane, che si trovano nell'impossibilità di usare mezzi propri o pubblici per raggiungere i luoghi per effettuare visite, esami, terapie come ospedali, ambulatori, strutture sanitarie e riabilitative o semplicemente case di riposo.

Con le stessa finalità opera da anni e con lodevoli risultati l'associazione "Pulmino Amico" che i casalesi conoscono bene. Anteas si affianca con spirito di collaborazione in questa azione, convinta che i bisogni e "la domanda” di solidarietà siano decisamente aumentati in questa fase L'emergenza sanitaria ha infatti ulteriormente aggravato la già difficile situazione economica, rendendo più precarie le condizioni degli anziani e di ampie fasce di popolazione: specie di chi è solo e a basso reddito.

Il servizio è svolto gratuitamente se effettuato in ambito del comune di Casale. Solo per prestazioni da e per località distanti oltre 20 Km da Casale, verrà richiesto un contributo di solidarietà pari a 0,30 al Km ed è partito il 12 ottobre con un'auto Dacia Dokker che opera con prevalente orario mattutino.

Per prenotare un trasporto è necessario rivolgersi a Trasporto Amico Anteas presso la sede Cisl di via Rivetta 41 a Casale, oppure telefonare al numero 371 4656916. A rispondere sarà il Coordinatore Francesco Maggio.

È consigliabile prenotare con qualche giorno di anticipo rispetto alla giornata richiesta per il servizio