Via le barriere architettoniche dalle poste di Rosignano e Mombello

ROSIGNANO - Poste Italiane ha completato l’abbattimento delle barriere architettoniche negli Uffici Postali di Mombello Monferrato, in Via Roma 33, e Rosignano Monferrato, in piazza Undici Settembre 3, nell’ambito di un più ampio piano di interventi straordinari per l’adeguamento della rete nell’alessandrino.

L’ufficio Postale di Mombello Monferrato è aperto al pubblico lunedì, mercoledì con orario 8.20/13.45, il sabato fino alle 12.45 mentre quello di Rosignano Monferrato il martedì e il giovedì con orario 8.20/13.45, il sabato fino alle 12.45.