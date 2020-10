Domani il Giro d'Italia a Casale: le modifiche alla viabilità

CASALE - Il Giro d’Italia passa domani, venerdì 23 ottobre, anche nel Casalese con la tappa tra Morbegno e Asti. La città sarà interessata dal passaggio intorno alle ore 14.30, quindi è stata disposta la chiusura delle seguenti vie dalle ore 13 alle 15.30 o comunque fino al termine dell’intero transito: Strada provinciale 31 (Secondo Rondò), Primo Rondò, Via Adam, Ponte sul fiume Po, Lungo Po Gramsci, Via Rita Levi di Montalcini, Via Sant’Anna, Via Buozzi, Corso Valentino, Strada Alessandria (Frazione San Germano), Frazione Roncaglia (direzione Vignale).

Confermato il mercato di piazza Castello con la possibilità per gli operatori di proseguire la vendita fino alle 13,30.